Пинчанин хранил дома арсенал оружия и боеприпасов

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Пинского РОВД изъяли у местного жителя арсенал боевого оружия и различных боеприпасов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Во время обыска в квартире мужчины 1990 года рождения правоохранители нашли составные части и компоненты огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и взрывные устройства, пригодные для стрельбы винтовочные спортивно-охотничьи патроны. Обстоятельства приобретения и цели дальнейшего использования обнаруженных предметов сейчас устанавливаются.

В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.-0-