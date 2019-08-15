Пинчанин хранил марихуану на чердаке отцовского дома

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска хранил марихуану на чердаке частного дома, который принадлежит его отцу, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники Пинского ГОВД получили информацию, что неработающий местный житель 1994 года рождения может хранить наркотические вещества в отцовском доме, расположенном в Пинском районе. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 260 г марихуаны. По словам молодого человека, наркотик хранил для себя.
Мужчина задержан. В отношении него Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков).-0-
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