Пинчанин обнаружил в квартире отца арсенал боеприпасов

Фото УВД Брестского облисполкома

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинчанин обнаружил в квартире умершего отца арсенал боеприпасов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Мужчина после смерти родителя приехал навести порядок в жилище. В одной из комнат он поднял сиденье дивана и обнаружил целый арсенал. О находке пинчанин сообщил в дежурную часть ГОВД. Сотрудники милиции изъяли ружье, пистолет-револьвер, а также 67 патронов - два к автомату Калашникова, семь охотничьих, три к пистолету Макарова, 21 мелкокалиберный и 34 неустановленного образца. Оружие и патроны отправлены на баллистическую экспертизу для установления пригодности к стрельбе. "За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов предусматривается уголовная ответственность. Однако при добровольной их сдаче человек освобождается от уголовной ответственности", - отметили в УВД. Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, напомнили в УВД.-0- Фото УВД Брестского облисполкома Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!