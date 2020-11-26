Пинчанин одолжил у однокурсника sim-карту и обворовал его на Br200

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Под предлогом использования sim-карты 21-летний пинчанин оформил на имя приятеля два кредита у сотового оператора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В Пинский РОВД обратился 20-летний парень и рассказал, что знакомый похитил у него Br200. Выяснилось, что молодой человек позволил однокурснику, соседу по общежитию, воспользоваться своей sim-картой.

"Перед фигурантом открылось "окно возможностей" в виде оплаты товаров и услуг в интернете, бесконтактных платежей и других операций. В итоге он воспользовался виртуальной услугой и одолжил у оператора мобильной связи Br100. После этого сделал перевод с карты на карту, чтобы пополнить свой счет", - рассказали подробности истории в УВД.

Через некоторое время пинчанин проделал такой трюк еще раз. Потерпевший узнал о своем долге лишь спустя два месяца, когда ему пришло почтовое извещение.

Следователи дали правовую оценку действиям "предприимчивого" студента.-0-