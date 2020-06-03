Пинчанин подобрал на трассе тушу косули: ему грозит штраф

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска подобрал на дороге мертвую косулю - ему грозит административная ответственность, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть Пинского ГОВД сообщили, что на окраине райцентра на проселочной дороге лежит велосипедист. На место отправился инспектор ГАИ, который обнаружил спящего в траве мужчину. Руки у него были окровавлены, рядом лежал велосипед, пустая бутылка из-под спиртного и белый мешок со следами крови. Милиционер разбудил спящего, но тот был пьян и ничего не мог рассказать.

Позже 36-летний пинчанин пояснил, что с утра ездил по личным делам. По дороге домой он заметил мертвую косулю на проезжей части и решил забрать добычу. Мужчина укомплектовал тушу животного в мешок и погрузил на велосипед. По пути он выпил и прилег отдохнуть.

Пинское ГОВД проводит по факту проверку.

Правоохранители напоминают, что незаконное перемещение (транспортировка) или разделка диких животных (в том числе погибших) влечет административную, а в случае повторного нарушения законодательства в течение года - уголовную ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или арест.-0-