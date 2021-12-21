Пинчанин поджег автомобиль, чтобы скрыть кражу радиатора

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мужчина поджег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Такую информацию Следственный комитет разместил в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В правоохранительные органы обратился 65-летний местный житель и сообщил о поджоге принадлежащего ему автомобиля Nissan. Долгое время машина была припаркована в одном из городских дворов. Ранее пенсионер обнаружил пропажу радиатора. От соседей он узнал, что к хищению может быть причастен 49-летний местный житель, который отрицал свою причастность к произошедшему.

Сотрудники милиции установили местонахождение подозреваемого. Мужчина признался, что 5 ноября поджег автомобиль, чтобы скрыть следы хищения. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Брестской области. Допрошены потерпевший, свидетели и подозреваемый. С его участием планируется проверка показаний на месте.

Действия пинчанина квалифицированы по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.-0-