Пинчанин получил штраф за оскорбление милиционера

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска получил штраф за оскорбление сотрудника милиции. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Нецензурные выражения 27-летний пинчанин стал писать ганцевичскому милиционеру летом. Автора оскорбительных сообщений установили сотрудники собственной безопасности МВД. Судебная лингвистическая экспертиза определила слова мужчины как "негативную оценку лица, имеющую ненормативную форму речевого выражения".
На пинчанина составили административный протокол за оскорбление. Суд назначил ему штраф в размере 10 базовых величин (1 БВ - Br27).
Оперативники установили личности 11 человек из разных городов республики, которые писали похожие сообщения этому милиционеру.-0-