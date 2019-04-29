Пинчанин продавал насвай на главном проспекте Минска

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска на проспекте Независимости задержали 27-летнего неработающего жителя Пинска, который занимался реализацией насвая, сообщили БЕЛТА в ГИОС Первомайского РУВД.

При себе у молодого человека было обнаружено и изъято 43 пакета с некурительной табачной смесью, подготовленных для продажи. Общий вес смеси составил более 1,2 тыс. г. Как пояснил молодой человек, он постоянно проживает в Брестской области, в Минск приехал для продажи насвая. Некурительную табачную смесь он приобрел на одном из рынков столицы.

Проводится проверка. Молодой человек может быть привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания).

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.-0-