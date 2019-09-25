Пинчанин угрожал брату арбалетом из-за жилищного спора

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мужчина в ссоре угрожал брату арбалетом, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В милицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что брат его избил, а также угрожал арбалетом. Правоохранители выяснили, что причиной конфликта между родственниками стал жилищный вопрос - они не могли поделить права собственности на дом в Пинском районе, из-за чего между мужчинами сложились неприязненные отношения.

При осмотре места происшествия был изъят арбалет. "Согласно заключению эксперта Пинского межрайонного отдела ГКСЭ арбалет винтовочного типа изготовлен заводским способом и метательным оружием не является, тем не менее выстрелом из него можно нанести травму", - отметила Татьяна Коток.

Пинский РОВД проводит проверку, во время которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.-0-