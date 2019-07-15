15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинчанин выращивал в гараже галлюциногенные грибы и рассылал их споры по почте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Информация об обнаружении почтового конверта с сомнительным содержимым поступила в столичное подразделение наркоконтроля от коллег из Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. Экспертиза подтвердила, что пересылалось вещество, содержащее в своем составе псилоцибин.

Оперативникам удалось выйти на след предполагаемого отправителя и заготовщика наркосырья. "Им оказался 38-летний индивидуальный предприниматель из Пинска. Изучив образ жизни и круг связей подозреваемого, правоохранители убедились, что мужчина имеет непосредственное отношение к данному преступлению, - рассказали в МВД. - При осмотре его гаража обнаружено помещение, специально приспособленное для выращивания галлюциногенных грибов. Изъято 0,4 г психотропного вещества, 4 контейнера с грибницами, 2 шприца со спорами и необходимое оборудование".

Как выяснилось, первое письмо со спорами мужчина выслал в Россию в конце прошлого года. Всего он отправил около пяти конвертов со спорами и грибницами в РФ и Украину. Каждый раз пинчанин указывал вымышленные почтовые данные отправителя.

По словам начальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Александра Сазонова, этот случай выращивания псилоцибиновых грибов в домашних условиях - первый, с которым столкнулись правоохранители за последние пять лет. Как правило, галлюциногенные грибы наркопотребители и наркосбытчики собирают на открытой местности.

Пинский МРОСК по данному факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК.-0-