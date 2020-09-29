Пинчанина обвиняют в жестоком избиении двух мужчин

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Пинска обвиняют в причинении тяжелых травм и особо злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Вечером 31 мая 38-летний пинчанин гостил у своего 32-летнего знакомого. Мужчины выпивали. Во время застолья возник конфликт, и гость ударил хозяина кулаком по голове. Выйдя из дома, фигурант встретил незнакомого ему 66-летнего пенсионера и граблями избил его. Обоих пострадавших медики госпитализировали. Пожилой мужчина скончался 10 июня. Второй потерпевший умер 3 сентября.

"Для установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По заключению эксперта, смерть пенсионера наступила от заболевания кровеносных сосудов. Причина смерти 32-летнего пинчанина устанавливается", - рассказал Дмитрий Иванюк.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении дебошира возбудил уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.3 ст.339 (хулиганство) УК. Он заключен под стражу.-0-