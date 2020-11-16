Пинчанина осудили на 2,5 года колонии за мошенничество

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано мошенничество в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина работал начальником отдела филиала ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Он пообещал представителю зарубежных предприятий-контрагентов содействовать в обеспечении своевременных расчетов по заключенным ранее договорам. За свои услуги обвиняемый получил 6,7 тыс. евро. При этом он не намеревался и не имел возможности исполнять взятые на себя обязательства.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Пинского района и города Пинска признал пинчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (Br8,1 тыс.). На основании амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне срок основного наказания снижен на 1 год.

Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника оставлены без удовлетворения - приговор суда вступил в законную силу.-0-