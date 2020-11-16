Пинчанина осудили на 2,5 года колонии за мошенничество

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:38 Парня с пакетом марихуаны задержали в Гомельском районе Происшествия
09:29 Макрон раскритиковал Совбез ООН В мире
09:18 Конституция США во время выборов нарушалась так серьезно, как никогда ранее - Трамп В мире
09:13 В Австралии планируют построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин В мире
09:12 Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях В мире
09:10 Арина Соболенко поднялась на десятое место в рейтинге WTA Спорт
09:07 Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране В мире
09:05 Пинчанина осудили на 2,5 года колонии за мошенничество Происшествия
09:00 Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса Экономика
08:58 Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды Общество
08:53 Премьер-министр Великобритании вновь ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 В мире
08:46 Жители Германии выступают за снятие карантинных ограничений с ресторанов и театров В мире
08:39 В Бресте намерены воссоздать историческое здание городской думы Регионы
08:35 В Армению прибыли еще 18 российских Ил-76 с миротворцами В мире
08:24 Альянс с партией власти во главе победил на выборах в парламент Египта В мире
08:15 Олимпиада в Токио больше не будет переноситься - МОК В мире
08:10 Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС Технологии
08:00 Коллекцию новогодних елочных шаров покажут на выставке в Витебске Афиша
08:00 Картина выходных: праздник аграриев, повышение зарплат соцработникам и триумф Соболенко Общество
07:49 Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в румынской Констанце для продвижения экспорта Экономика
07:38 Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем В мире
07:21 Посольство Беларуси в Венгрии провело онлайн-брифинг о выдаче белорусских виз венгерским перевозчикам Общество
07:14 Санду побеждает на выборах президента Молдовы В мире
00:53 Более 590 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки В мире
00:19 Побережье Ларнаки стало белым из-за града В мире
15.11.20
15.11.20 23:41 В Гонконге при пожаре в многоквартирном доме погибли семь человек В мире
15.11.20 23:03 Во Франции католики протестуют против ограничений, связанных с коронавирусом В мире
15.11.20 22:21 В Молдове завершился второй тур президентских выборов В мире
15.11.20 21:54 Футболисты Беларуси обыграли команду Литвы в матче Лиги наций Спорт
15.11.20 21:24 Минздрав Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре-январе Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
16 ноября 2020, 09:05

Пинчанина осудили на 2,5 года колонии за мошенничество

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано мошенничество в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина работал начальником отдела филиала ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Он пообещал представителю зарубежных предприятий-контрагентов содействовать в обеспечении своевременных расчетов по заключенным ранее договорам. За свои услуги обвиняемый получил 6,7 тыс. евро. При этом он не намеревался и не имел возможности исполнять взятые на себя обязательства.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Пинского района и города Пинска признал пинчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (Br8,1 тыс.). На основании амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне срок основного наказания снижен на 1 год.

Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника оставлены без удовлетворения - приговор суда вступил в законную силу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область мошенничество Пинск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Парня с пакетом марихуаны задержали в Гомельском районе
Фото из архива В Шкловском районе при пожаре погибли супруги-пенсионеры
Фото МЧС Служащий военной части спас мужчину при пожаре в Стародорожском районе
Фото из архива Задержанный за мелкое хищение могилевчанин сломал милиционеру нос
Скриншот из видео МВД В Могилеве задержан мужчина, разбросавший саморезы возле зданий силовых структур
Фото из архива В Светлогорске водитель чуть не сбила девочку и лишилась прав на три месяца
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
Минздрав Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре-январе
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Топ-новости
Картина выходных: праздник аграриев, повышение зарплат соцработникам и триумф Соболенко
Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси - Минздрав
У больных сахарным диабетом коронавирус протекает тяжелее - эндокринолог
В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
Невидимая сила - комментарий
В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19
Олимпиада в Токио больше не будет переноситься - МОК
Антиковидный препарат на основе плазмы крови разрабатывают в Беларуси
МТЗ запустил программу Trade-in
Соловей: пандемия - время гиперответственности
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Умер народный артист СССР Армен Джигарханян
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.