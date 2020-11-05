Пинчанина, угрожавшего милиционерам ножом, приговорили к четырем годам колонии

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска сегодня огласил приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Вечером 12 августа 31-летний мужчина грубо нарушил общественный порядок. Находившиеся рядом инспекторы ГАИ попытались его задержать, однако он оказал сопротивление: стал угрожать расправой, размахивал ножом. Позже свое поведение пинчанин связал с опьянением (1,8 промилле алкоголя в крови). Пинчанин признал вину и чистосердечно раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ст.364 (угроза применения насилия в отношении милиционера в целях воспрепятствования его законной деятельности) УК. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-