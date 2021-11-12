Пинчанка перевела мошенникам взятые в кредит Br33 тыс.

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. У 40-летней жительницы Пинска кибермошенники похитили более Br33 тыс. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 8 ноября женщине в мессенджере Viber позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. По их словам, местные представители банковских учреждений незаконно оформили кредиты на ее имя. Пинчанке предложили поучаствовать в специальной операции. Мошенники убедили ее пойти в несколько банков и получить кредиты. Деньги потерпевшая переводила на указанные собеседниками счета.

"Затем мошенники сообщили, что спецоперация успешно завершена, и вскоре ей вернут все деньги. Однако позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в милицию. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в Следственном комитете.

Пинский МОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК.-0-