27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде. Об этом пишет районная газета "Полесская правда", сообщает БЕЛТА.

Сегодня три из четырех очагов возгораний в Пинском районе распространились на значительной территории: от пригородных Вишевичей до Горново, в районе деревни Остров Ласицкого сельсовета и в деревне Лосичи Плещицкого сельсовета.

По информации Пинского ГРОЧС, первые природные пожары в Пинском районе были зарегистрированы в середине февраля. Всего с начала года работники Пинского горрайотдела по ЧС 30 раз выезжали на тушение сухой травы и дважды - на ликвидацию возгораний в лесах. К примеру, такое же количество природных пожаров в Пинском районе было зарегистрировано за весь прошедший год.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности при обращении с огнем.-0-