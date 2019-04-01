Пинские пограничники обнаружили мину времен ВОВ

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Пинского пограничного отряда при осмотре местности вблизи пограничной зоны обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.
Инцидент произошел утром 31 марта у деревни Ласицк. Опасную находку обнаружили военнослужащие пограничного поста "Трушево" в непосредственной близости от контрольного поста. По всем признакам, мина пролежала в земле не менее 70 лет. Предположительно, на поверхность она была извлечена при земляных работах работниками лесхоза, когда они обновляли противопожарный ров.
Пограничники сообщили о находке в Пинский РОВД. В этот же день прибывшие на место происшествия саперы снаряд уничтожили. Как отметил Михаил Бут-Гусаим, на участке Пинского пограничного отряда это уже четвертый с начала года случай обнаружения боеприпасов времен минувшей войны.-0-
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