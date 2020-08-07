Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе пограничники пресекли перемещение через границу крупной партии табачных изделий, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Ночью 7 августа пограничный наряд в лесном массиве в непосредственной близости от госграницы обнаружил схрон с тремя коробками, обернутыми в полиэтилен. В ходе дальнейших поисковых мероприятий пограничники нашли еще 27 подобных коробов.

"Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности. 30 коробов табачных изделий изъяты, сумма оценки устанавливается", - дополнил Михаил Бут-Гусаим.

Это не первая попытка незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через границу на участке, охраняемом Пинским погранотрядом. За семь месяцев пограничники пресекли 9 случаев перемещения через границу контрабандных грузов на общую сумму свыше Br85 тыс.-0-