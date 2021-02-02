Пинские пограничники задержали скрывающегося от уголовного преследования минчанина

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинские пограничники задержали при попытке незаконного пересечения границы минчанина, скрывающегося от уголовного преследования, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Пограничный наряд погранпоста Трушево задержал мужчину в непосредственной близости от государственной границы. Как позже выяснилось, житель Минска пытался скрыться от уголовного преследования в Украине.

Также на удалении от границы был задержан 27-летний житель деревни Ласицк Пинского района, который содействовал минчанину в незаконном пересечении границы. В октябре 2020 года он уже привлекался к административной ответственности за нарушение пограничного законодательства по ст.23.29 КоАП. Мужчина находится под стражей. В этот раз ему грозит более строгое наказание.-0-