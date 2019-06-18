18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинские следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего, мужчина трудился в состоянии опьянения, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

По данным следствия, 48-летний рабочий утром 17 июня на территории Пинского района занимался выпиливанием штроб в стене строящегося дома. Во время работы с углошлифмашиной мужчина получил травму лица. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом пинчанином воздухе содержатся пары этилового спирта в концентрации более 2,8 промилле. Мужчине оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда, также устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.-0-