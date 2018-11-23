Пинский врач за неоказание помощи пациенту получил полтора года ограничения свободы и штраф

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска сегодня огласил приговор в отношении врача за неоказание помощи пациенту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Мужчина работал врачом-терапевтом в Пинской центральной больнице. В ночь с 11 на 12 февраля, находясь на дежурстве, он не оказал медицинскую помощь доставленному в приемное отделение больному. В тот же день 41-летний пациент скончался. Была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая выяснила правильность оказания (неоказания) медпомощи со стороны работников больницы. В отношении врача возбудили уголовное дело.

Суд Пинского района и города Пинска признал мужчину виновным в неоказании медицинской помощи больному без уважительных причин (ч.1 ст.161 УК). Ему назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он заплатит штраф в размере 100 базовых величин, что составляет Br2450.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-