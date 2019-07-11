Пирамида из автомобилей образовалась при ДТП в Мозыре

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием трех автомобилей произошла в Мозыре ночью 10 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Мозырского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Ильюк.

По предварительной информации, водитель 1996 года рождения на Volkswagen Golf поднимался с площади Горького. После поворота к улице Интернациональной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в заднюю часть маршрутки, припаркованной у одного из магазинов. От удара микроавтобус развернуло, после чего он также налетел колесами на капот другой припаркованной рядом легковушки.

По результатам медосвидетельствования у водителя легковушки обнаружено 1,7 промилле алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка.-0-