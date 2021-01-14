Пиротехнику вместо конфетти на Br1 млн пытались ввезти из Украины в Беларусь

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни выявили 690 тыс. незаконно ввозимых из Украины в Беларусь новогодних хлопушек, признанных пиротехническими изделиями, сообщили БЕЛТА в таможне.

Через пункт пропуска "Мокраны" в адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись две фуры с товарами народного потребления. При их идентификации таможенники установили, что вместо указанных в документах бумажных конфетти в грузовых отсеках полуприцепов находится свыше 690 тыс. незадекларированных новогодних хлопушек различных наименований. Кроме того, в одном из транспортных средств количество фактически имевшихся новогодних игрушек на 2 тыс. единиц превышало заявленные сведения.

По заключению эксперта Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз, незадекларированные хлопушки являются пиротехническими изделиями бытового назначения развлекательного характера типа "хлопушка". В соответствии с законодательством ввезти на территорию республики такой товар могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше Br1 млн. Товар изъят до решения суда, Брестская таможня проводит проверку.-0-