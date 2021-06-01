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01 июня 2021, 17:36

Пистолет 1938 года и самодельный ствол ружья изъяли у жителя Могилевского района

Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пистолет и самодельный ствол ружья изъяли у жителя Могилевского района. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Объекты, по своей конструкции похожие на оружие, изъяли по месту жительства у жителя Могилевского района сотрудники 11-го управления ГУБОПиК МВД по Могилевской области и направили на судебную баллистическую экспертизу", - отметила Ирина Рачковская.

Согласно выводам судебных экспертов, один из объектов является пистолетом системы Вальтер образца 1938 года (Walther P38) калибра 9 мм, изготовлен заводским способом и является ручным нарезным огнестрельным оружием. Также установлено, что данный пистолет в представленном виде непригоден для стрельбы.

Второй объект изготовлен самодельным способом из ствола одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья 16-го калибра модели "ЗК" путем его укорачивания и является составной частью оружия. Данная часть ствола пригодна для использования по целевому назначению.

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