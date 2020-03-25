Пистолет времен Первой мировой обнаружил на своем участке житель Сморгони

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Испанский пистолет времен Первой мировой войны обнаружил на своем участке житель Сморгони. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина недавно приобрел в собственность участок в черте города, в один из дней разбирал хозпостройку и обнаружил между стенами старый пистолет. О находке он сообщил в милицию.

На место выехала следственно-оперативная группа. Находкой оказался испанский пистолет Vencedor, который был на вооружении у французских солдат во время Первой мировой войны. Кроме того, на месте были обнаружены два магазина с 12 патронами, рассказали в милиции.

Объекты поступили на баллистическую экспертизу в Гродненский межрайонный отдел Госкомитета судэкспертиз. Как установили эксперты, изготовленный в Испании пистолет является нарезным огнестрельным оружием калибра 7,65 мм. Оружию более 100 лет, на экспертизу он поступил в неисправном состоянии, тем не менее для стрельбы он пригоден. Только один из патронов изготовлен заводским способом, остальные - самодельные.

Сейчас сотрудники Сморгонского РОВД проводят проверку по данному факту. В первую очередь сотрудники милиции пытаются установить истинного владельца пистолета.-0-