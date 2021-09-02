Пять автомобилей столкнулись на Немиге в Минске

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Немиге столкнулись пять автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, женщина на автомобиле "Ауди" из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулась с автомобилем "Фольксваген". Он в свою очередь въехал в автомобиль той же марки. В это же время в нескольких метрах от первой аварии по причине несоблюдения дистанции столкнулись еще один "Фольксваген" и "Рено". "В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.-0-