Пять автомобилей столкнулись в Бресте

Фото УГАИ МВД
16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня столкнулись пять автомобилей, один человек доставлен в больницу. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла на улице Волгоградской ближе к полудню. По предварительной информации, водитель "Мазды" не справилась с управлением и столкнулась с впереди стоящими перед перекрестком (горел запрещающий сигнал светофора) легковушками "Ситроен", "Ниссан Примера" и "Хонда". От удара "Мазду" отбросило на правую полосу движения, где она врезалась в МАЗ.
Водителя "Ситроена" для оказания медицинской помощи забрала скорая помощь.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС.-0-
Фото УГАИ МВД