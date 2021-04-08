8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять автомобилей столкнулось на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 7 апреля около 20.40 водитель грузовика "ДАФ", двигаясь в районе 22-го км внешнего кольца МКАД, при перестроении столкнулся с попутным автомобилем "Хендэ". В это же время позади столкнулось еще три автомобиля - "Рено", "Мерседес" и "Опель", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадал водитель "Рено". Он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей помнить о дополнительной концентрации внимания и строгом соблюдении правил дорожного движения.-0-