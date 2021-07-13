13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять автомобилей столкнулось на улице Кирова в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 17.05 25-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода", двигался по ул. Кирова со стороны ул. Ленина в направлении ул. Комсомольской. В районе дома №21 он остановился для высадки пассажира. Затем, начав движение, не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген", который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним. От удара автомобиль "Фольксваген" отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ и остановившимся автомобилем "Мицубиси". В свою очередь автомобиль "Шкода" отбросило на автомобиль "БМВ".

В результате ДТП пять автомобилей получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, осторожными и не забывать о концентрации внимания при управлении транспортным средством.-0-