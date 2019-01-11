Пять человек обвиняются в хищениях с завода "Автогидроусилитель" более Br85 тыс.

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель". Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемыми признаны трое должностных лиц отдела материально-технического снабжения завода и заведующая складом, а также директор коммерческой фирмы. "По данным следствия, они с 2015-го по 2018 год завладели деньгами завода на сумму более Br85 тыс. Имея сведения об излишках калиброванного металлопроката, фиктивно оформляли его по биржевым сделкам как приобретенную продукцию у общества с ограниченной ответственностью. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы переводились деньги. После они обналичивались и делились между участниками преступного сговора", - сказала Татьяна Белоног.

Правоохранителями допрошены должностные лица, работники завода, проведены очные ставки, обыски, осмотры. К материалам следствия приобщены проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, заключения криминалистических экспертиз. "Принятыми следствием мерами обеспечено возмещение причиненного предприятию ущерба в полном объеме. Кроме этого, наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов, в том числе автомобили", - отметила Татьяна Белоног.

В зависимости от роли в преступной схеме действия обвиняемых квалифицированы по ч.3, 4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч.1 ст.427 УК (служебный подлог) и ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Подследственные дали признательные показания и находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

При расследовании были выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. В связи с этим следователем внесено представление руководству предприятия о принятии дополнительных мер по надлежащему контролю и учету товарно-материальных ценностей, устранению нарушений и недостатков в части поступления и списания сырья.-0-