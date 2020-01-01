Пять человек погибли в новогоднюю ночь на пожарах в Гродненской и Могилевской областях

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь для спасателей оказалась неспокойной: они участвовали в ликвидации десяти чрезвычайных ситуаций, огнем повреждены шесть строений, на пожарах в Гродненской и Могилевской областях погибли пять человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Одно из тревожных сообщений поступило спасателям в 03.42 из деревни Ильинка Могилевского района. В результате пожара в жилом доме погибли сразу четыре человека: 80-летняя хозяйка и ее 55-летняя дочь, обе пенсионерки, и находившиеся в гостях двое мужчин 39 и 40 лет.

Немногим позже, в 04.30, поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Большие Шиловичи Слонимского района Гродненской области. Огонь повредил кровлю, стены, имущество. 38-летнего хозяина дома нашли в комнате погибшим.

Причины пожаров устанавливаются.-0-