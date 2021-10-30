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30 октября 2021, 10:36

Пять человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли на пожарах за сутки в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Первый пожар произошел утром 29 октября в жилом доме в деревне Плиговки Городокского района Витебской области. Он принадлежал пенсионерке 1934 года рождения. Обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются.

Второй инцидент случился вечером 29 октября в жилом доме в деревне Вялье Брагинского района Гомельской области. Обнаружена погибшая хозяйка 1940 года рождения.

Вчера вечером также поступила информация о пожаре в жилом доме в Жабинке Брестской области по ул.Весенней. Он принадлежал ОАО "Жабинковский". Обнаружен погибший 1970 года рождения.

В ночь на 30 октября сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Будча Ганцевичского района Брестской области, принадлежащем гражданину 1976 года рождения. Ожоги получили 22-летняя и 18-летняя дочери хозяина. Погиб 23-летний мужчина - муж одной из дочерей хозяина.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.-0-

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