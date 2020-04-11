Пять человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой в Бобруйске

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять пассажиров маршрутного такси, в числе которых один ребенок, пострадали в ДТП в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с наличием пострадавших на пересечении ул.Минской и ул.Крылова поступило спасателям 10 апреля в 19.12. ДТП произошло с участием легкового автомобиля "Дэу" и микроавтобуса "Газель". После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок. Водители и пассажиры обоих автомобилей покинули транспортные средства самостоятельно.

Пассажир и водитель "Дэу" не пострадали. А вот пяти пассажирам маршрутного такси понадобилась помощь медиков. Трое из них, в том числе ребенок, с травмами различной степени тяжести были доставлены в Бобруйскую центральную больницу. Еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.-0-