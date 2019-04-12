Пять человек пострадали в ДТП в Белыничском районе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе после столкновения грузовика с фурой пострадали пять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 11 апреля в 16.50. Житель Молодечно, который был за рулем DAF, на 167-м км автодороги Минск-Могилев отвлекся от управления и столкнулся с грузовиком ГАЗ-66, который начал глохнуть во время движения. Машины ехали в попутном направлении по правой полосе. Кузов грузовика, в котором находились трое мужчин, был сорван. Водитель и четыре пассажира ГАЗ-66 получили различные травмы. По предварительным данным, водители были трезвы.

Для выяснения обстоятельств эксперты приняли участие в осмотре места ДТП. Назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы.-0-

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома