Пять человек пострадали в ДТП в Кобринском районе

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Семья брестчан из пяти человек пострадала в ДТП в Кобринском районе. Авария произошла 25 ноября в 19.15 на автодороге М10, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 57-летний житель д. Хомск Дрогичинского района двигался на автомобиле "Фольксваген мультивэн" со стороны Кобрина в направлении Гомеля. На 518-м км дороги при обгоне попутного автомобиля водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Форд Гэлакси" под управлением 34-летней жительницы Бреста.

В результате ДТП травмирована водитель и пассажиры "Форда" - 29-летняя сестра, 40-летний супруг, 14-летняя дочь и 7-летний сын брестчанки. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Кобринскую центральную районную больницу. Проводится проверка.-0-