Пять человек задержаны в Минске по подозрению в избиении парня

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным Ленинским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту избиения минчанина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь с 5 по 6 октября на ул. Октябрьской группа молодых людей избила незнакомого им 21-летнего парня. "После этого нападавшие с места происшествия скрылись, оставив потерпевшего лежать на земле. Прохожие вызвали скорую, молодого человека госпитализировали. По результатам судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения относятся к категории тяжких, - рассказали в СК. - Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 5 жителей Минска: 21-летнего, двух 18-летних и двух 17-летних минчан".

Как выяснилось, парень был в беседке со своими знакомыми. Когда он вышел покурить, к нему подошла компания нетрезвых молодых людей и начала его избивать. Знакомые, увидев драку, стали кричать, что вызовут милицию. Услышав это, нападавшие скрылись.

Следователями изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения. Проведены очные ставки, допрошены свидетели, потерпевший, обвиняемые и подозреваемые. Назначены экспертизы. "Двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Они находятся под стражей, - проинформировали в ведомстве. - Еще трое молодых людей являются подозреваемыми по данному уголовному делу. С них взято обязательство о явке".

Расследование продолжается.-0-