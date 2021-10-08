Пять обвиняемых предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов на Br220 тыс.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении пятерых жителей Минска и Минской области, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Как установлено в ходе предварительного следствия, один из обвиняемых - директор зарегистрированного на территории Минского района общества с ограниченной ответственностью - при пособничестве трех должностных лиц других субъектов хозяйствования умышленно занизил налоговую базу и внес в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения.

В результате противоправных действий в бюджет Беларуси недоплачено более Br220 тыс.

Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, на имущество директора наложен арест.

Кроме того, трем из пяти обвиняемых вменено в вину причинение имущественного ущерба без признаков хищения.

Так, будучи посредниками при поставке сельхозпродукции из одного предприятия в другое и зная об отсутствии в некоторых организациях АПК весов для взвешивания большегрузных по тоннажу транспортных средств с ячменем, рапсом, пшеницей, они поставляли товар покупателям без указания его веса в сопроводительных документах. После взвешивания в пункте разгрузки сообщали продавцу недостоверную информацию, умышленно занизив фактическую массу перевезенного.

Остатки продукции они вовлекали в хозяйственный оборот через коммерческую фирму, которая помогала им в документальном оформлении излишков, - совершали финансовые операции по легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

При направлении уголовного дела в суд прокуратура Минской области предъявила иск в интересах государства о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба с учетом пени в размере свыше Br270 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-