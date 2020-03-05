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05 марта 2020, 16:57

Пять пострадавших в ЧП на "Беларуськалии" переведены в Минск

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять пострадавших в ЧП на ОАО "Беларуськалий" переведены для продолжения лечения в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"После консилиума специалистов решено двух пациентов с сочетанной травмой из реанимации (Солигорской ЦРБ. - Прим. БЕЛТА) перевести в больницу скорой медицинской помощи в Минск, еще трех, у которых диагностированы сложные переломы, - в РНПЦ травматологии и ортопедии", - отметили в пресс-службе.

Один пациент остается на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, по предварительной информации, в шахте "Беларуськалия" подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, пострадали также работники, находившиеся в транспортном средстве.

С места происшествия людей доставили в больницу четыре бригады СМП, в том числе бригада интенсивной терапии. После того, как на месте была оказана медицинская помощь, пациентов отвезли в Солигорскую ЦРБ. Одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. Его не госпитализировали.

Для консультации по методике дальнейшего лечения привлекались специалисты областного уровня - травматолог и анестезиолог-реаниматолог.-0-

Рабочий погиб из-за аварии в шахте "Беларуськалия"Рабочий погиб из-за аварии в шахте "Беларуськалия"
По предварительной информации, подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия.

Авария в шахте "Беларуськалия": в Солигорскую ЦРБ направлены врачи областного уровняАвария в шахте "Беларуськалия": в Солигорскую ЦРБ направлены врачи областного уровня
Из шести пострадавших четверо находятся в отделении реанимации, двое - в травматологическом отделении. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. Его не госпитализировали.

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