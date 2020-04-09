Пять сараев сгорели в Петриковском районе из-за пала травы

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе из-за пала травы пострадало два дома и уничтожено пять сараев, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Боклань поступила 8 апреля в 16.44. Огнем уничтожены кровли и повреждены стены домов, сгорели пять деревянных сараев. Пострадавших нет.

Проводится проверка. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности, травы на корню.-0-