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22 сентября 2021, 11:42

Пятеро брестчан задержаны за участие в массовых беспорядках и незаконный оборот наркотиков

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД
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22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте изобличены члены организованной преступной группы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Пятерых местных жителей в возрасте от 19 до 46 лет, торговавших мефедроном, задержали оперативники областного управления ГУБОПиК. При этом наркосбытчиков выявили, когда устанавливали участников прошлогодних массовых беспорядков.

В августе первым задержали младшего из дилеров: ему удалось несколько раз ударить милиционеров, причинив им телесные повреждения. Тогда дома у молодого человека обнаружили балаклаву и протестную символику, а следователи возбудили в отношении него уголовное дело за насилие над сотрудником органа внутренних дел.

Уже 15 сентября при силовой поддержке ОМОН были задержаны с поличным и остальные члены ОПГ, в том числе женщина. В квартире они фасовали наркотик (изъято около 250 г). Там же хранились весы, упаковочный материал и записи о закладках.

Возбуждены уголовные дела за участие в массовых беспорядках и незаконный оборот наркотиков в составе организованной преступной группы. Некоторые из задержанных неоднократно привлекались к административной ответственности, судимы за кражу и хулиганство.-0-

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