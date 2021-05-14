Пятеро граждан Камеруна, Гвинеи и Сенегала пытались пересечь госграницу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащими пограничной заставы "Польные Богатыри" Гродненской погрангруппы пресечена попытка нарушения белорусско-польской границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

13 мая пограничники получили информацию о группе неизвестных, двигающейся в сторону границы. Для проверки поступившего сигнала выдвинулся пограничный наряд. Вскоре в непосредственной близости от границы были задержаны пятеро молодых людей - выходцев из стран Афро-Азиатского региона. Документов при себе мужчины не имели, также они не смогли дать внятных объяснений о цели нахождения в пограничной зоне.

Задержанными оказались граждане Камеруна, Гвинеи и Сенегала в возрасте от 21 до 29 лет. 13 мая они прибыли в Гродно, взяв с собой необходимый набор продуктов и одежду. Нарушители некоторое время провели в городе, посещая самые знаковые туристические места. Фотографии, сделанные на камеры своих мобильных телефонов, молодые люди изначально демонстрировали как доказательство своего приезда исключительно с туристическими целями, пытаясь обмануть пограничников.

Все задержанные доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.-0-