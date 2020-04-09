Пятеро работников присвоили алкогольную и табачную продукцию на Br27,6 тыс.

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро мужчин с февраля по май 2019 года присвоили алкогольную и табачную продукцию, принадлежащую закрытому акционерному обществу, на сумму более Br27,6 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трое фигурантов - двое специалистов по приемке товара и водитель погрузчика - работали в распределительном центре ЗАО. Им было вверено имущество, которое хранилось в складских помещениях. Они вступили в сговор с двумя водителями грузовых автомобилей сторонних транспортных организаций, которые доставляли товар на склад. Соучастники вывозили за территорию центра заранее приготовленное на складе в ночную смену имущество или не в полной мере разгружали автотранспорт на рампе, оставляя части доставленного товара в прицепе. Похищенный товар реализовывали, а вырученные деньги распределяли между собой.

В ходе предварительного следствия возмещено Br11 тыс. вреда. Наложен арест на имущество на общую сумму более Br27 тыс.

Действия трех работников центра квалифицированы по ч.4 ст.211 (присвоение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК. Водителям предъявлено обвинение по ч.6 ст.16, ч.3 ст.211 (пособничество в присвоении имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-