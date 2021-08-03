Пятерых футбольных фанатов из Минска задержали за участие в августовских беспорядках

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали футбольных фанатов, принимавших участие в августовских беспорядках в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники ГУБОПиК МВД задержали пятерых футбольных фанатов из Минска, которые вечером 9 августа находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям жителей столицы и признали их подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.

Задержанным от 18 до 34 лет, все они привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

"Продолжается работа по установлению лиц, причастных к несанкционированным массовым мероприятиям и насилию над сотрудниками правоохранительных органов в 2020 году", - добавила пресс-секретарь.-0-