ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:29 Пятерым жителям Гомельской области вынесли приговор за оборот наркотиков Происшествия
17:21 Примерные формы контрактов изменены с учетом требований нового Трудового кодекса - Минтруда Общество
17:17 Лукашенко принял решение по кадровым перестановкам в МВД Президент
17:15 "Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне Общество
17:07 Дикун: конкурс инновационных проектов дает молодежи возможность заявить о себе на всю страну Общество
17:05 Математики, ораторы, лингвисты: премии Гомельского облисполкома вручены 49 учащимся Регионы
17:05 Венедиктов: в Москве есть информационный голод на белорусскую позицию по вопросам интеграции Политика
17:04 Средняя сумма вклада в белорусских банках выросла до Br9,5 тыс. Экономика
16:55 Новогодний экспресс будет курсировать по детской железной дороге до 7 января Регионы
16:50 Руководство Москвы отмечает вклад белорусских специалистов в строительство метро Экономика
16:45 Проект, посвященный вопросам кибербезопасности, планируется запустить на belta.by в начале 2020 года Технологии
16:43 В Гродно водитель сбил девушку на переходе, извинился и уехал: его ищут Происшествия
16:36 Визит премьер-министра Пакистана в Беларусь перенесен на 2020 год Политика
16:36 Техника, строительство домов, развязок и заводов - что Беларусь готова предложить Москве Экономика
16:27 В Беларуси вводятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли Президент
16:25 В магазине завода "Луч" выставили расписной ковер Алены Киш стоимостью 10 000 долларов Общество
16:10 Минтранс: главный критерий выдачи разрешений на международные грузоперевозки - их эффективность Регионы
16:09 Фуру с контрафактным спиртом на Br120 тыс. остановили под Барановичами Происшествия
16:06 Страны ЕАЭС подписали соглашение об акцизах на табачную продукцию Экономика
16:03 В Австралии пожары уничтожили более 5 млн га леса В мире
16:02 Беларусь заинтересована в увеличении выделяемых Россией квот на вылов рыбы в морях Экономика
16:01 БЖД проведет 26 декабря единый день пассажира Общество
16:01 Лукашенко рассказал, что для России страшнее, чем возможное вступление Украины в НАТО Президент
16:00 Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1113,1 Общество
15:59 Семашко: проблемы с поставками белорусского продовольствия в Россию должны быть полностью решены к 1 июня 2020 года Экономика
15:55 НОК Беларуси организовал "Олимпийскую елку" Общество
15:51 В Мадриде запретят пользоваться мобильными телефонами в классах В мире
15:48 В Бресте на пешеходном переходе сбили старшеклассницу Происшествия
15:47 Лукашенко: суверенитету Беларуси могут угрожать только трудности в экономике Президент
15:33 В Щучине подростки обокрали магазин Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
24 декабря 2019, 17:29

Пятерым жителям Гомельской области вынесли приговор за оборот наркотиков

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Героин на 50 млн евро изъяли у четырех наркоторговцев в Минске
Трем жителям Гомеля вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Добрушского района вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин и одна женщина. Как сообщалось, весной этого года 28-летний мужчина приехал в Гомель после нескольких лет работы во Франции. Он приобрел не менее 10 таблеток, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество MDMA. Затем перепродал эти таблетки приятелю, который перевез психотропы в Добрушский район. По показаниям мужчины и его супруги, оба употребляли наркотики, несмотря на то, что воспитывали двух маленьких детей. Также осенью 2018 года мужчина ездил в родную деревню в Добрушском районе, где заготовил около 130 г марихуаны. Часть наркотического средства он оставил на даче, часть хранил по месту жительства в Гомеле, еще часть подарил своему 33-летнему знакомому.

В мае мужчина обратился к другому знакомому с просьбой привезти с дачи в Гомель супругу, а также находившегося в том же населенном пункте 30-летнего земляка. При этом попросил жену взять с собой спрятанные на даче таблетки, а земляка - спрятанную на даче марихуану. Обвиняемых с поличным задержали сотрудники милиции.

Суд Добрушского района рассмотрел уголовное дело. Приговором обвиняемому по ч.3 ст.328, ч.1 ст.332 УК назначено лишение свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще одному мужчине - 7 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима. В связи с амнистией оба частично освобождены от наказания в виде лишения свободы на год.

Трое других фигурантов дела, включая женщину, получили по два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Они также обязаны не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы места жительства, находиться дома после 22.00 и до 6.00. К тому же двое мужчин в свободное от работы время обязаны выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область наркотики суд
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Гродно водитель сбил девушку на переходе, извинился и уехал: его ищут
Фото МВД Фуру с контрафактным спиртом на Br120 тыс. остановили под Барановичами
Фото УВД Брестского облисполкома В Бресте на пешеходном переходе сбили старшеклассницу
Фото Государственного комитета судебных экспертиз В Щучине подростки обокрали магазин
Фото из архива В Могилевском районе в ДТП пострадали два человека
Фото УВД Могилевского облисполкома В Бобруйском районе пешеход попал под колеса фуры и легковушки
Главное
Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов Лукашенко: мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь
Лукашенко рассказал подробности переговоров с Россией по поставкам нефти и газа
Беларусь может заработать на экспорте туруслуг по итогам года около $250 млн
С Рождеством! До конца года в домах "Ванкувер" и "Лос-Анджелес" - рассрочка на 10 лет
Топ-новости
Лукашенко об интеграции с Россией: очень важно никого не отпугнуть, не создать почву для драк
Лукашенко не исключает совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх в Токио
"Помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом" - Лукашенко о смертной казни
В Беларуси будут созданы бюджетные организации по обслуживанию учреждений социальной сферы
Проезд в Минске и пригороде подорожает с 26 декабря
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1113,1
Кочанова ориентирует депутатов Мингорсовета на решение проблемы долгостроев
Техника, строительство домов, развязок и заводов - что Беларусь готова предложить Москве
Пусть все получится - Петришенко поздравил воспитанников Борисовского дома ребенка
Профсоюзные правовые приемы пройдут 26 декабря в Беларуси
Почти миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси
Проект закона "О туризме" планируется внести в парламент в 2020 году
Мингорисполком и облисполкомы 28 декабря проведут прямые телефонные линии
"Белпочта" вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
Милиция советует отказаться от самостоятельного запуска фейерверков на Новый год
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.