Пятерым жителям Гомельской области вынесли приговор за оборот наркотиков

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Добрушского района вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин и одна женщина. Как сообщалось, весной этого года 28-летний мужчина приехал в Гомель после нескольких лет работы во Франции. Он приобрел не менее 10 таблеток, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество MDMA. Затем перепродал эти таблетки приятелю, который перевез психотропы в Добрушский район. По показаниям мужчины и его супруги, оба употребляли наркотики, несмотря на то, что воспитывали двух маленьких детей. Также осенью 2018 года мужчина ездил в родную деревню в Добрушском районе, где заготовил около 130 г марихуаны. Часть наркотического средства он оставил на даче, часть хранил по месту жительства в Гомеле, еще часть подарил своему 33-летнему знакомому.

В мае мужчина обратился к другому знакомому с просьбой привезти с дачи в Гомель супругу, а также находившегося в том же населенном пункте 30-летнего земляка. При этом попросил жену взять с собой спрятанные на даче таблетки, а земляка - спрятанную на даче марихуану. Обвиняемых с поличным задержали сотрудники милиции.

Суд Добрушского района рассмотрел уголовное дело. Приговором обвиняемому по ч.3 ст.328, ч.1 ст.332 УК назначено лишение свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще одному мужчине - 7 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима. В связи с амнистией оба частично освобождены от наказания в виде лишения свободы на год.

Трое других фигурантов дела, включая женщину, получили по два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Они также обязаны не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы места жительства, находиться дома после 22.00 и до 6.00. К тому же двое мужчин в свободное от работы время обязаны выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-