Пятилетняя девочка попала под машину в Лунинце

6 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце в дорожно-транспортном происшествии пострадала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай на дороге произошел 5 июня в 19.20. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген Пассат" под управлением 60-летнего местного жителя двигался по ул. Машерова. Напротив дома №61 водитель наехал на дошкольницу, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Лунинецкой центральной районной больницы. По факту проводится проверка.-0-
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