22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетняя девочка пропала в Кировском районе. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Несколько часов назад в деревне Скачок Кировского района (Могилевская область) потерялась 5-летняя девочка, инвалид 3-й группы (ДЦП), бобруйчанка. Примерно в 16.00 девочка на некоторое время осталась возле дома без присмотра взрослых и ушла в неизвестном направлении. Рядом находится лес.

На вид ей 5-6 лет, рост около 140-150 см, волосы светлые. Была одета в красно-фиолетовую кофту, легинсы черного цвета, на ногах резиновые мокасины. Отзывается на имя Саша.

Поиски ребенка ведут милиционеры, спасатели и местные жители.-0-