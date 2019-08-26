Пьяная автомобилистка остановилась по требованию ГАИ и уснула за рулем

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе Р6 (Ивацевичи - Пинск - Столин) инспекторы ГАИ задержали пьяную автомобилистку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Внимание инспекторов ГАИ привлек Volkswagen Touran, который вилял из стороны в сторону. Поравнявшись с машиной, милиционер потребовал остановить авто. Подойдя к водителю, сотрудник ГАИ заметил, что женщина лежит без движения, и сразу подумал, что ей стало плохо. Однако выяснилось, что автоледи просто спала, при этом из салона исходил резкий запах алкоголя.

Пинчанка 1977 года рождения призналась, что накануне вечером, а также с утра употребляла спиртное у себя на даче, затем решила отправиться в Пинск. Медицинское освидетельствование подтвердило: в выдыхаемом воздухе 2,6 промилле алкоголя.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП. Ей грозит штраф от 50 до 100 БВ (одна БВ - Вr25,5) и лишение права управления сроком на три года.-0-