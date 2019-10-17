Пьяная автомобилистка разбила пять машин

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разбитыми автомобилями и повреждением разделительного ограждения закончилась ночная поездка для молодой минчанки в состоянии алкогольного опьянения, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"ДТП случилось в минувшие выходные в столице на улице Филимонова. 33-летняя женщина на "Мицубиси" с признаками алкогольного опьянения двигалась со стороны 2-го переулка Багратиона в направлении улицы Запорожской, - рассказала старший инспектор. - Не справившись с управлением, наехала на бордюрный камень, снесла несколько пролетов разделительного ограждения и выехала на встречную полосу. Там столкнулась с автомобилем "Даф", стоявшим в первой полосе. Затем, проехав вперед, вылетела за пределы проезжей части и столкнулась с "Фольксвагеном" и "БМВ", которые находились на гостевой стоянке. От удара с двумя авто "Мицубиси" отбросило на припаркованную "Ладу".

В результате аварии все автомобили получили механические повреждения. Минчанка лишена права управления транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, ей придется уплатить внушительную сумму штрафа.

В нынешнем году в столице по вине нетрезвых водителей совершено 11 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести.-0-