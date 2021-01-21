Пьяная брестчанка сообщила о диверсии на железнодорожном вокзале

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяная женщина сообщила о диверсии на железнодорожном вокзале. Об этом БЕЛТА рассказала официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.
В милицию 18 января позвонила женщина и рассказала, что ей якобы сообщили о готовящейся диверсии на железнодорожном вокзале станции Брест-Центральный. На место вызова приехали экстренные службы. Саперно-пиротехническая группа обследовала здание, взрывных устройств не было обнаружено.
Сотрудники Брестского ОВДТ выяснили личность звонившей. Ей оказалась неработающая 48-летняя брестчанка. Она не смогла объяснить причину своего поступка, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом ей воздухе 2,4 промилле алкоголя.
Наталья Сахарчук обратила внимание, что за заведомо ложное сообщение об опасности наступает уголовная ответственность по ст.340 УК.-0-