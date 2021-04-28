Пьяная компания осквернила монумент на площади Победы в Минске

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяная компания осквернила монумент на площади Победы. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 24 апреля в Минске трое парней и одна девушка (от 19 до 32 лет) употребляли спиртное. Около 23.00 компания пришла на площадь Победы, где продолжила выпивать. Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон", - рассказали в МВД.

Нарушителей задержали сотрудники ОМОНа. Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.-0-