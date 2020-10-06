Пьяная компания разбила памятную доску воинам-освободителям в Новополоцке

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке трое молодых людей разбили памятную доску воинам-освободителям, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Вечером 5 октября поступило сообщение о том, что пьяная компания на ул.Молодежной ломает памятную доску "Они сражались за Родину". На место выехал ближайший наряд милиции. Увидев сотрудников, молодые люди бросились убегать. Правоохранителям удалось задержать одного из парней. В течение дежурных суток установили имена всех остальных.
"Милиционеры выяснили, что пятеро жителей Полоцкого района приехали в Новополоцк отдохнуть. Прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения по городу, решили помериться силой удара. В качестве цели выбрали памятную доску. Трое парней 17, 18 и 19 лет нанесли удары кулаками по портретам ветеранов и другим элементам экспозиции. После этого скрылись", - отметили в УВД облисполкома.
Следственным комитетом будет дана правовая оценка действиям злоумышленников.-0-